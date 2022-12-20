Це не мати! ЗМІ розсекретили ім’я жінки, з якою Мессі обіймався на полі (відео)

Ці кадри стали вірусними у соцмережах

Чемпіонат світу з футболу завершився перемогою збірної Аргентини, яка у фіналі обіграла у серії пенальті Францію. Перед церемонією нагородження стався досить цікавий епізод, про який написали багато світових ЗМІ. І більшість із них зробила грубу помилку.

На кадрах, які потрапили в соцмережі, видно як Ліонель Мессі йде полем і до нього підбігає жінка. Побачивши її, Мессі здивувався і зрадів, вони тепло обнялися. Тільки подивіться на ці емоції!

Спочатку багато хто вважав, що це Селія Куччіттіні — мама Мессі. І справді, вони дуже схожі. Але більш спостережливі помітили татуювання на руці жінки, а мати футболіста тату не має. Тоді хто ж ця таємнича незнайомка?

Як стверджує The Sun, жінку звуть Антонія Фаріас. Вона вже 10 років працює шеф-кухарем у національній команді та супроводжує футболістів на всі турніри. Гравці дуже люблять Фаріас не лише за смачну їжу, а й за позитивний характер. Тому Ліонель так і зрадів, коли побачив Антонію.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі ліг спати з Кубком світу. До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце – з 56 млн лайків.

Нагадаємо, що перед церемонією нагородження емір Катара подарував Мессі національний одяг, чим порушив регламент ФІФА.