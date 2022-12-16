Помер легендарний футболіст Сініша Михайлович

Легенді футболу було лише 53 роки

У п’ятницю, 16 грудня, на 54 році життя помер великий югославський та сербський футболіст Сініша Михайлович.

Сумну новину повідомило видання sport.sky.it. Повідомляється, що футболіст боровся із лейкемією.

У 2019 році йому поставили страшний діагноз — рак. Він подолав хворобу, проте у березні минулого року вона повернулася. Сініша оголосив, що має пройти новий курс лікування, щоб протидіяти повторній появі недугу. Попри цю ситуацію, він продовжував тренувати до вересня. У Михайловича залишилися дружина Аріанна та діти Вікторія, Вірджинія, Мирослав, Душан та Микола. У 2021 році у нього народилася перша онука Віоланта.

Михайлович відомий за виступами за "Црвену Звєзду", "Рому", "Сампдорію", "Лаціо" та "Інтер". Він прославився завдяки своєму ефективному стилю пробивання пенальті та штрафних ударів. Одним з його прізвиськ було "Дальнобійник".

Сініша тренував збірну Сербії, "Мілан" та багато інших італійських клубів. Останнім місцем його роботи була "Болонья", звідки його звільнили у вересні 2022 року.

За збірну Югославії Михайлович провів 63 матчі та забив 9 голів. З командою він грав на ЧС-1998 (1/4 фіналу) та на Євро-2000 (1/8 фіналу).

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