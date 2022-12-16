Умер легендарный футболист Синиша Михайлович

Легенде футбола было всего 53 года

В пятницу, 16 декабря, на 54 году жизни скончался великий югославский и сербский футболист Синиша Михайлович.

Печальную новость сообщило издание sport.sky.it. Сообщается, что футболист боролся с лейкемией.

В 2019 году ему поставили страшный диагноз — рак. Он поборол болезнь, однако в марте прошлого года она вернулась. Синиша объявил, что должен пройти новый курс лечения, чтобы противодействовать повторному появлению недуга. Несмотря на ситуацию, он продолжал тренировать до сентября. У Михайловича остались жена Арианна и дети Виктория, Вирджиния, Мирослав, Душан и Николай. В 2021 году у него родилась первая внучка Виоланта.

Михайлович известен по выступлениям за "Црвену Звезду", "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер". Он прославился благодаря своему эффективному стилю пробития пенальти и штрафных ударов. Одним из его прозвищ было "Дальнобойщик".

Синиша тренировал сборную Сербии, "Милан" и многие другие итальянские клубы. Последним местом его работы была "Болонья", откуда его уволили в сентябре 2022 года.

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала).

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