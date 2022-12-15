Великан с большим сердцем: умер известный украинский баскетболист

Даниил Козлов помогал украинским беженцам в Польше

Бывший игрок национальной сборной Украины по баскетболу Даниил Козлов умер в 40 лет. Трагедия случилась в Польше. Ранее мы сообщали о смерти олимпийского чемпиона из Днепра.

"Его будут помнить, как всегда улыбающегося доброжелательного великана с большим сердцем, который никогда не отказывал в помощи", — сообщает общественная организация PROEM Zako, в которой Козлов работал. С начала полномасштабной войны баскетболист помогал украинским беженцам в Польше.

С 2005 по 2012 год Козлов играл за "Днепр", затем выступал за "Николаев", "Говерлу" и польский "Тарнобржеге". В составе сборной Украины он участвовал в Евробаскете-2011.

В последние годы Даниил Козлов жил в Польше, работал детским тренером. У него осталась жена Татьяна и двое сыновей Никита и Давид.

Также мы сообщали о смерти бывшего футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины, которому было всего 45 лет.

Недавно во время тренировки остановилось сердце колумбийского игрока. Врачи 40 минут пытались его реанимировать, но спасти футболиста не удалось.