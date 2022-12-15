Велетень із великим серцем: помер відомий український баскетболіст

Данило Козлов допомагав українським біженцям у Польщі

Колишній гравець національної збірної України з баскетболу Данило Козлов помер у 40 років. Трагедія сталася у Польщі. Раніше ми повідомляли про смерть олімпійського чемпіона з Дніпра.

"Його пам’ятатимуть, як завжди усміхненого доброзичливого велетня з великим серцем, який ніколи не відмовляв у допомозі", — повідомляє громадська організація PROEM Zako, в якій Козлов працював. З початку повномасштабної війни баскетболіст допомагав українським біженцям у Польщі.

З 2005 по 2012 рік Козлов грав за "Дніпро", потім виступав за "Миколаїв", "Говерлу" та польський "Тарнобржеге". У складі збірної України він брав участь у Євробаскеті-2011.

Останніми роками Данило Козлов жив у Польщі, працював дитячим тренером. У нього залишилася дружина Тетяна та двоє синів Микита та Давид.

Також ми повідомляли про смерть колишнього футболіста донецького "Шахтаря" та збірної України, якому було лише 45 років.

Нещодавно під час тренування зупинилося серце колумбійського гравця. Лікарі 40 хвилин намагалися його реанімувати, але врятувати футболіста не вдалося.