Швейцарський футболіст помер у басейні: трагедія на відпочинку

Елія Алессандріні проводив відпустку в Омані

Футбольний світ лише попрощався з легендарним сербським футболістом Сінішею Михайловичем, як нова втрата. Помер 25-річний швейцарський футболіст Елія Алессандріні.

Як повідомляє Blick, нещастя сталося в Омані, де Алессандріні проводив відпустку. Футболіст відчув себе погано під час купання у басейні. За неофіційною інформацією, причина смерті Елії може бути пов’язана із серцевою недостатністю.

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З цього сезону Елія Алессандріні виступав за клуб "Лозанна Уші" з другого за силою дивізіону чемпіонату Швейцарії.

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Додамо, що раніше від серцевої недостатності помер хорватський центральний захисник Марін Чачич. Трагедія сталася на тренуванні.

Ще одна смерть футболіста настала просто під час гри. В Алжирі під час поєдинку другого дивізіону перестало битися серце Соф’яна Лукара. Гравець помер незабаром по дорозі до лікарні.