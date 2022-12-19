Швейцарський футболіст помер у басейні: трагедія на відпочинку
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Елія Алессандріні проводив відпустку в Омані
Футбольний світ лише попрощався з легендарним сербським футболістом Сінішею Михайловичем, як нова втрата. Помер 25-річний швейцарський футболіст Елія Алессандріні.
Як повідомляє Blick, нещастя сталося в Омані, де Алессандріні проводив відпустку. Футболіст відчув себе погано під час купання у басейні. За неофіційною інформацією, причина смерті Елії може бути пов’язана із серцевою недостатністю.
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З цього сезону Елія Алессандріні виступав за клуб "Лозанна Уші" з другого за силою дивізіону чемпіонату Швейцарії.
"Телеграф" також повідомляв про чергову загадкову смерть на ЧС-2022 з футболу.
Додамо, що раніше від серцевої недостатності помер хорватський центральний захисник Марін Чачич. Трагедія сталася на тренуванні.
Ще одна смерть футболіста настала просто під час гри. В Алжирі під час поєдинку другого дивізіону перестало битися серце Соф’яна Лукара. Гравець помер незабаром по дорозі до лікарні.