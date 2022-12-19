Швейцарский футболист умер в бассейне: трагедия на отдыхе
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Элия Алессандрини проводил отпуск в Омане
Футбольный мир лишь попрощался с легендарным сербским футболистом Синишей Михайловичем, как новая утрата. Умер 25-летний швейцарский футболист Элия Алессандрини.
Как сообщает Blick, несчастье произошло в Омане, где Алессандрини проводил отпуск. Футболист почувствовал себя плохо во время купания в бассейне. По неофициальной информации, причина смерти Элии может быть связана с сердечной недостаточностью.
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С этого сезона Элия Алессандрини выступал за клуб "Лозанна Уши" из второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.
"Телеграф" также сообщал об очередной загадочной смерти на ЧМ-2022 по футболу.
Добавим, что ранее от сердечной недостаточности умер хорватский центральный защитник Марин Чачич. Трагедия случилась на тренировке.
Еще одна смерть футболиста наступила прямо во время игры. В Алжире во время поединка второго дивизиона перестало биться сердце Софьяна Лукара. Игрок скончался в скорой по дороге в больницу.