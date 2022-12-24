Смерть накануне Рождества: французский футболист погиб в перестрелке

Нападающего Аделя Сантану Менди убили в Париже

Смерти в футболе идут одна за другой. Недавно умер знаменитый сербский игрок Синиша Михайлович, потом не стало чемпиона мира Джорджа Коэна, а теперь во Франции погиб 22-летний Адель Сантана Менди.

О смерти футболиста сообщил в Twitter его клуб "Обань" из низшего дивизиона страны.

Потом появились подробности смерти Менди. Накануне Рождества форвард был убит в Марселе результате перестрелки.

За свою карьеру Адель Сантана Менди кроме Франции играл также в чемпионатах Андорры и Англии.

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.

Ранее была информация о смерти чемпиона Европы под Херсоном. После начала вторжения россии в Украину спортсмен взял в руки автомат и пошел защищать родную землю.