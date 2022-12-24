Смерть напередодні Різдва: французький футболіст загинув у перестрілці

Нападаючого Аделя Сантану Менді вбили у Парижі

Смерті у футболі йдуть одна за одною. Нещодавно помер відомий сербський гравець Сініша Михайлович, потім не стало чемпіона світу Джорджа Коена, а тепер у Франції загинув 22-річний Адель Сантана Менді.

Про смерть футболіста повідомив у Twitter його клуб "Обань" із нижчого дивізіону країни.

Потім з’явилися подробиці смерті Менді. Напередодні Різдва форварда було вбито в Марселі внаслідок перестрілки.

За свою кар’єру Адель Сантана Менді, окрім Франції, грав також у чемпіонатах Андорри та Англії.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.

Раніше була інформація про смерть чемпіона Європи під Херсоном. Після початку вторгнення росії в Україну спортсмен узяв до рук автомат і пішов захищати рідну землю.