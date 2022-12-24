Рейтинг багатіїв: хто найбільше заробляє у спорті
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У першій п’ятірці футболісти та баскетболісти
Журнал Forbes опублікував рейтинг найоплачуваніших спортсменів світу у 2022 році. Очолив його чемпіон світу Ліонель Мессі.
Цього року нападник збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермен" заробив 130 млн доларів. Сюди увійшли — зарплатня футболіста, його преміальні, а також прибуток від реклами.
Одвічний суперник Мессі на футбольному полі Кріштіану Роналду посів третє місце. Між зірками футболу вклинився легендарний баскетболіст Леброн Джеймс, інформує Forbes.
Десятка рейтингу Forbes ($):
- Ліонель Мессі (футбол) – 130 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн
- Кріштіану Роналду (футбол) – 115 млн
- Неймар (футбол) – 95 млн.
- Стефен Каррі (баскетбол) – 92,8 млн.
- Кевін Дюрант (баскетбол) – 92,1 млн.
- Роджер Федерер (теніс) – 90,7 млн.
- Сауль Альварес (бокс) – 90 млн.
- Том Бреді (американський футбол) – 83,9 млн.
- Янніс Адетокумбо (баскетбол) – 79,2 млн.
Раніше ми писали, що Ліонель Мессі ліг спати з Кубком світу. До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце.