Рейтинг багатіїв: хто найбільше заробляє у спорті

У першій п’ятірці футболісти та баскетболісти

Журнал Forbes опублікував рейтинг найоплачуваніших спортсменів світу у 2022 році. Очолив його чемпіон світу Ліонель Мессі.

Цього року нападник збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермен" заробив 130 млн доларів. Сюди увійшли — зарплатня футболіста, його преміальні, а також прибуток від реклами.

Одвічний суперник Мессі на футбольному полі Кріштіану Роналду посів третє місце. Між зірками футболу вклинився легендарний баскетболіст Леброн Джеймс, інформує Forbes.

Десятка рейтингу Forbes ($):

Ліонель Мессі (футбол) – 130 млн Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн Кріштіану Роналду (футбол) – 115 млн Неймар (футбол) – 95 млн. Стефен Каррі (баскетбол) – 92,8 млн. Кевін Дюрант (баскетбол) – 92,1 млн. Роджер Федерер (теніс) – 90,7 млн. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн. Том Бреді (американський футбол) – 83,9 млн. Янніс Адетокумбо (баскетбол) – 79,2 млн.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі ліг спати з Кубком світу. До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце.