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Рейтинг багатіїв: хто найбільше заробляє у спорті

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Рейтинг багатіїв: хто найбільше заробляє у спорті Новина оновлена 24 грудня 2022, 20:29

У першій п’ятірці футболісти та баскетболісти

Журнал Forbes опублікував рейтинг найоплачуваніших спортсменів світу у 2022 році. Очолив його чемпіон світу Ліонель Мессі.

Цього року нападник збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермен" заробив 130 млн доларів. Сюди увійшли — зарплатня футболіста, його преміальні, а також прибуток від реклами.

Одвічний суперник Мессі на футбольному полі Кріштіану Роналду посів третє місце. Між зірками футболу вклинився легендарний баскетболіст Леброн Джеймс, інформує Forbes.

Десятка рейтингу Forbes ($):

  1. Ліонель Мессі (футбол) – 130 млн
  2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн
  3. Кріштіану Роналду (футбол) – 115 млн
  4. Неймар (футбол) – 95 млн.
  5. Стефен Каррі (баскетбол) – 92,8 млн.
  6. Кевін Дюрант (баскетбол) – 92,1 млн.
  7. Роджер Федерер (теніс) – 90,7 млн.
  8. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн.
  9. Том Бреді (американський футбол) – 83,9 млн.
  10. Янніс Адетокумбо (баскетбол) – 79,2 млн.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі ліг спати з Кубком світу. До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце.

Теги:
#Кріштіану Роналду #Ліонель Мессі #Неймар #Роджер Федерер #Леброн Джеймс