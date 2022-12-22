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Спортсменка пожертвувала свій мозок для наукових досліджень

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Спортсменка пожертвувала свій мозок для наукових досліджень Новина оновлена 22 грудня 2022, 18:35

Джулі Кедзі вирішила допомогти науці

Майстер змішаних єдиноборств Джулі Кедзі зі США вирішила допомогти науці. Спортсменка пообіцяла пожертвувати свій мозок після смерті на наукові дослідження у галузі хронічної травматичної енцефалопатії.

Як повідомляє MMA Underground, хронічна травматична енцефалопатія — це непоправні ушкодження головного мозку, спричинені множинними травмами голови. І в науковців зараз величезний дефіцит саме жінок, які готові їм допомогти.

"Я просто вирішила, що це правильно. Я просто хочу допомогти", — скромно прокоментувала свій вчинок Кедзі.

41-річна Джулі Кедзі провела 29 боїв у ММА та здобула 16 перемог. Вона завершила спортивну кар’єру у 2013 році.

Раніше ми писали, що український боєць став чемпіоном Європи зі змішаних єдиноборств, а потім повернувся на фронт.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

Нагадаємо, що українська зірка ММА позує для Playboy. Марина Мороз стала першою представницею UFC у журналі для чоловіків.

Теги:
#MMA #Змішані єдиноборства