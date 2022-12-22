Спортсменка пожертвувала свій мозок для наукових досліджень

Джулі Кедзі вирішила допомогти науці

Майстер змішаних єдиноборств Джулі Кедзі зі США вирішила допомогти науці. Спортсменка пообіцяла пожертвувати свій мозок після смерті на наукові дослідження у галузі хронічної травматичної енцефалопатії.

Як повідомляє MMA Underground, хронічна травматична енцефалопатія — це непоправні ушкодження головного мозку, спричинені множинними травмами голови. І в науковців зараз величезний дефіцит саме жінок, які готові їм допомогти.

"Я просто вирішила, що це правильно. Я просто хочу допомогти", — скромно прокоментувала свій вчинок Кедзі.

41-річна Джулі Кедзі провела 29 боїв у ММА та здобула 16 перемог. Вона завершила спортивну кар’єру у 2013 році.

Раніше ми писали, що український боєць став чемпіоном Європи зі змішаних єдиноборств, а потім повернувся на фронт.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

Нагадаємо, що українська зірка ММА позує для Playboy. Марина Мороз стала першою представницею UFC у журналі для чоловіків.