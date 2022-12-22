Спортсменка пожертвовала свой мозг для научных исследований

Джули Кэдзи решила помочь науке

Мастер смешанных единоборств Джули Кэдзи из США решила помочь науке. Спортсменка пообещала пожертвовать свой мозг после смерти на научные исследования в области хронической травматической энцефалопатии.

Как сообщает MMA Underground, хроническая травматическая энцефалопатия – это невосполнимые повреждения головного мозга, вызванные множественными травмами головы. И в ученых сейчас огромный дефицит именно женщин, готовых им помочь.

"Я просто решила, что это верно. Я просто хочу помочь", — скромно прокомментировала свой поступок Кэдзи.

41-летняя Джули Кэдзи провела 29 боев в ММА и одержала 16 побед. Она завершила спортивную карьеру в 2013 году.

Ранее мы писали, что украинский боец стал чемпионом Европы по смешанным единоборствам, а затем вернулся на фронт.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

Напомним, что украинская звезда ММА позирует для Playboy. Марина Мороз стала первой представительницей UFC в журнале для мужчин.