Спортсменка пожертвовала свой мозг для научных исследований
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Джули Кэдзи решила помочь науке
Мастер смешанных единоборств Джули Кэдзи из США решила помочь науке. Спортсменка пообещала пожертвовать свой мозг после смерти на научные исследования в области хронической травматической энцефалопатии.
Как сообщает MMA Underground, хроническая травматическая энцефалопатия – это невосполнимые повреждения головного мозга, вызванные множественными травмами головы. И в ученых сейчас огромный дефицит именно женщин, готовых им помочь.
"Я просто решила, что это верно. Я просто хочу помочь", — скромно прокомментировала свой поступок Кэдзи.
41-летняя Джули Кэдзи провела 29 боев в ММА и одержала 16 побед. Она завершила спортивную карьеру в 2013 году.
Ранее мы писали, что украинский боец стал чемпионом Европы по смешанным единоборствам, а затем вернулся на фронт.
Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.
Напомним, что украинская звезда ММА позирует для Playboy. Марина Мороз стала первой представительницей UFC в журнале для мужчин.