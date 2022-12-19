Боец UFC потерял литр крови: чудовищная драка в Лас-Вегасе (видео)

Несмотря на травму, Рафа Гарсия одержал победу в бою

Мексиканский боец UFC Рафа Гарсия потерял очень много крови из-за повреждения полученного в бою с китайцем Хайисаером Махешатом на турнире UFC Vegas 66. Ранее украинского предателя вышвырнули из UFC.

Врачам потребовалось два часа, чтобы остановить кровотечение у Рафы. Бойцу наложили полтора десятка швов, сообщает "Чемпионат".

"Врачи сказали, что я потерял 20 процентов крови из-за рассечение артерии. Такого раньше они не видели", — признался боец.

Рафа Гарсия в том поединке одержал победу единогласным решением судей. Всего на счету мексиканца 12 побед при трех поражениях.

Как пишет Википедия, в результате острой массивной кровопотери можно погибнуть, потеряв всего 10% (0,5 л) крови. 20% (1 л) часто приводит к смерти. 30% (1,5 л) — это абсолютно смертельная кровопотеря, если ее не возмещать.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

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