Боєць UFC втратив літр крові: жахлива бійка у Лас-Вегасі (відео)

Незважаючи на травму, Рафа Гарсія здобув перемогу у бою

Мексиканський боєць UFC Рафа Гарсія втратив дуже багато крові через пошкодження отримане в бою з китайцем Хаїсаєром Махешатом на турнірі UFC Vegas 66. Раніше українського зрадника викинули з UFC.

Лікарям знадобилося дві години, щоб зупинити кровотечу у Рафи. Бійцю наклали півтора десятки швів, повідомляє "Чемпіонат".

"Лікарі сказали, що я втратив 20 відсотків крові через розсічення артерії. Такого раніше вони не бачили", — зізнався боєць.

Рафа Гарсія у тому поєдинку здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Усього на рахунку мексиканця 12 перемог за трьох поразок.

Як пише Вікіпедія, в результаті гострої масивної крововтрати можна загинути, втративши всього 10% (0,5 л) крові. 20% (1 л) часто спричиняє смерть. 30% (1,5 л) — це абсолютно смертельна крововтрата, якщо її не відшкодовувати.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

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