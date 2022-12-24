Рейтинг богачей: кто больше всех зарабатывает в спорте
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В первой пятерке футболисты и баскетболисты
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2022 году. Возглавил его чемпион мира Лионель Месси.
В этом году нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" заработал 130 млн долларов. Сюда вошли — зарпплата футболиста, его премиальные, а также доход от рекламы.
Извечный соперник Месси на футбольном поле Криштиану Роналду занял третье место. Между звездами футбола вклинился легендарный баскетболист Леброн Джеймс, информирует Forbes.
Десятка рейтинга Forbes ($):
- Лионель Месси (футбол) – 130 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн
- Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн
- Неймар (футбол) – 95 млн
- Стефен Карри (баскетбол) – 92,8 млн
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 92,1 млн
- Роджер Федерер (теннис) – 90,7 млн
- Сауль Альварес (бокс) – 90 млн
- Том Брэди (американский футбол) – 83,9 млн
- Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 79,2 млн
Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо.