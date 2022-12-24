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Рейтинг богачей: кто больше всех зарабатывает в спорте

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Рейтинг богачей: кто больше всех зарабатывает в спорте Новость обновлена 24 декабря 2022, 20:29

В первой пятерке футболисты и баскетболисты

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2022 году. Возглавил его чемпион мира Лионель Месси.

В этом году нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" заработал 130 млн долларов. Сюда вошли — зарпплата футболиста, его премиальные, а также доход от рекламы.

Извечный соперник Месси на футбольном поле Криштиану Роналду занял третье место. Между звездами футбола вклинился легендарный баскетболист Леброн Джеймс, информирует Forbes.

Десятка рейтинга Forbes ($):

  1. Лионель Месси (футбол) – 130 млн
  2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 млн
  3. Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн
  4. Неймар (футбол) – 95 млн
  5. Стефен Карри (баскетбол) – 92,8 млн
  6. Кевин Дюрант (баскетбол) – 92,1 млн
  7. Роджер Федерер (теннис) – 90,7 млн
  8. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн
  9. Том Брэди (американский футбол) – 83,9 млн
  10. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 79,2 млн

Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо.

Теги:
#Криштиану Роналду #Лионель Месси #Неймар #Роджер Федерер #Леброн Джеймс