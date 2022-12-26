Невеста подарила Роналду авто за полмиллиона долларов

Джорджина Родригес сделала сюрприз любимому на Рождество

Чемпионат мира получился неудачным для Криштиану Роналду. Сборная Португалии проиграла в четвертьфинале Марокко. Но подняла футболисту настроение шикарным подарком его невеста Джорджина.

На Рождество Джорджина Родригес подарила Криштиану дорогущую машину. Португальский футболист выложил фото автомобиля Rolls-Royce, перевязанного красным бантом, отметил Джорджину в публикации и написал: "Спасибо, любовь моя".

Девушка выложила видео в Instagram, на котором видно, как она дарит Роналду машину. Стоимость кабриолета Rolls Royce Dawn может быть около 500 тысяч долларов.

Ранее сестра Роналду рассказала об их детстве. Семья жила очень бедно, дети спали на полу и собирали дождевую воду, чтобы помыться. А мама футболиста попробовала кофе в Катаре и была в ужасе от вкуса этого напитка.

"Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Напомним, что португальский форвард покинул "Манчестер Юнайтед" и сейчас в поисках нового клуба. Он может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.