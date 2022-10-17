Процитировала Петлюру: реакция жены Усика на обстрел Киева

Екатерина считает, что нужно разделить россию

Утром в понедельник, 17 октября, россия нанесла удар по Киеву с помощью иранских дронов. Есть жертвы.

На обстрел столицы отреагировала жена чемпионата мира по боксу Александра Усика.

В Instagram Катерина процитировала письмо Главного атамана Украинской Народной Республики Симона Петлюры главе правительства УНР в изгнании Андрею Ливицкому.

"Наибольшим препятствием для признания суверенности Украины есть гипноз самого имени россия. Этот гипноз нужно развеять. Дело разделения россии нужно поставить как дело покоя всего мира, как дело европейского равновесия и реально-материальной выгоды государств", — написала Екатерина Усик.

Ранее супруга Усика пожелала смерти владимиру путину в его день рождения.

А еще посмеялась над россиянами после взрыва на крымском мосту. Она им напомнила, что Крым — это Украина.

Мы также сообщали, что жена Усика обматерила земляков из Крыма, которые ставят свечки за здоровье путина.