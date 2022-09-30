Укр

Крым ставит свечки за Путина! Жена Усика обматерила земляков

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Екатерина Усик ненавидит российского диктатора Новость обновлена 30 сентября 2022, 10:57
Екатерина Усик ненавидит российского диктатора

Екатерина Усик никак не может достучаться до крымчан, которые поддерживают войну

Боевые действия на востоке и юге Украины, удары по мирным жителям и инфраструктуре, псевдореферендумы — все это продолжает беспокоить супругу чемпиона мира по боксу Екатерину Усик. Недавно девушка показала от чего у нее мурашки по коже.

А теперь Екатерина опубликовала в сторис Instagram переписку с жительницей Крыма. Оказалось, что аннексированный полуостров молится на кровавого диктатора.

"Как может такое происходить! Вопрос у всех один и тот же: почему никто не может остановить старого дьявола! Ежедневно гибнут мирные люди, солдаты… Столько горя! Я в а…е!", — написала Екатерина.

"Вот так, никто. Вся Россия его поддерживает. Половина Крыма за Путина, я в шоке. Свечки ставят ему в церкви. Так мы не сильно глубинка России. Прикинь, там глубже как на него молятся", — ответили жене Усика из Крыма.

"Как можно быть такими дол…ми! Крым очнись! Я 7 месяцев достучаться не могу! А вы еще свечки за этого ган…на ставите!" — не сдерживала эмоций Екатерина.

Ранее мы сообщали, что россия переступила черту в Крыму. Последствия могут быть катастрофическими.

Теги:
#Путин #Крым #Война #Екатерина Усик