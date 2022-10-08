"Керчь не спит": жена Усика потроллила россиян после взрыва на Крымском мосту

Автомобильное полотно на инфраструктурном объекте сильно повреждено

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Супруга украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IB Александра Усика (20-0, 13 КО) Екатерина едко высмеяла оккупантов.

Соответствующую сторис жена боксера опубликовала на своей странице в Instagram. Усик напомнила россиянам, что Крым — это Украина.

"Керчь сегодня не спит! Слава ВСУ! Крым — это Украина!" — написала Екатерина.

Кроме того, жена боксера опубликовала несколько сторис на эту тему на своем втором аккаунте в Instagram. Екатерина отметила, что на полуострове начинается паника, люди стоят в очереди за бензином.

"С первого дня ждала этих новостей. Будут ответы со стороны г**ностраны. Но все же какие молодцы наши. Орки породили у нас в душах ненависть навсегда и безразличие", — подчеркнула Усик.

Реакция Екатерины Усик на взрыв на Крымском мосту

По информации национального антитеррористического комитета рф, на Крымском мосту был взорван грузовой автомобиль. К слову, момент взрыва на Крымском мосту попал на видео. Ранее на инцидент отреагировал украинский теннисист Сергей Стаховский.