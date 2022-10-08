Укр

"Керчь не спит": жена Усика потроллила россиян после взрыва на Крымском мосту

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Александр и Екатерина Усик Новость обновлена 08 октября 2022, 11:25
Александр и Екатерина Усик

Автомобильное полотно на инфраструктурном объекте сильно повреждено

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Супруга украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IB Александра Усика (20-0, 13 КО) Екатерина едко высмеяла оккупантов.

Соответствующую сторис жена боксера опубликовала на своей странице в Instagram. Усик напомнила россиянам, что Крым — это Украина.

"Керчь сегодня не спит! Слава ВСУ! Крым — это Украина!" — написала Екатерина.

Кроме того, жена боксера опубликовала несколько сторис на эту тему на своем втором аккаунте в Instagram. Екатерина отметила, что на полуострове начинается паника, люди стоят в очереди за бензином.

"С первого дня ждала этих новостей. Будут ответы со стороны г**ностраны. Но все же какие молодцы наши. Орки породили у нас в душах ненависть навсегда и безразличие", — подчеркнула Усик.

Реакция Екатерины Усик на взрыв на Крымском мосту
Реакция Екатерины Усик на взрыв на Крымском мосту

По информации национального антитеррористического комитета рф, на Крымском мосту был взорван грузовой автомобиль. К слову, момент взрыва на Крымском мосту попал на видео. Ранее на инцидент отреагировал украинский теннисист Сергей Стаховский.

Теги:
#Бокс #Крымский мост #Екатерина Усик