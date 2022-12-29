Дружина Усика запостила фото із Криму

Дівчина показала знімки з Судака та Євпаторії

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика сумує за рідним домом. Катерина запостила у соцмережах старі фотографії із Криму. Раніше дружина Усика обматюкала кримчан.

На фото в Instagram дівчина поставила геотег Судак, а також відзначила Євпаторію.

Влітку Катерина обурювалася земляками, які підтримували війну.

"Пам’ятайте, кримчани! Насолоджуючись полуничкою і радіючи дешевим цінам, ви забруднюєтеся українською кров’ю. Миючись херсонською водою, ви миєтеся кров’ю дітей України. Ще раз, бумеранг ніхто не скасовував", — писала в соцмережах дружина Усика.

Що цікаво, Катерина тривалий час жила в окупованому Криму.

"Я жила в Криму за росії до 2017 року. Коли Сашу журналісти постійно запитували: "Чий Крим?", паралельно йшли погрози нашій родині.

Всі знали, де я живу, а вони були здатні на все, що завгодно. Дійшло до того, що погрожували прийти додому, знайти щось заборонене в росії та віддати мене до СІЗО, а дітей до дитбудинку", — говорила Катерина.

Раніше ми повідомляли, що росія переступила межу в Криму. Наслідки можуть бути катастрофічними.

Нагадаємо, що Катерина Усик процитувала Петлюру після обстрілу Києва.