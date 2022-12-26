У росії юних спортсменів б’ють палицями за довге волосся (відео)

У залі Хабіба Нурмагомедова принижують бійців ММА

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов відкрив у росії зали для занять змішаними єдиноборствами. І там знущаються з юних спортсменів. Раніше Хабіб висміював ринг-гьорл, за що його дівчина послала далеко в дагестанські гори.

Як повідомляє fightnews.info, у залах Нурмагомедова учнів б’ють бамбуковими палицями за довге волосся. Сам Хабіб протягом усієї кар’єри носив виключно коротку зачіску і вимагає, щоб усі були такі, як він.

Раніше ми розповідали про ганебний виступ сина Кадирова в ММА, який нокаутував суперника безконтактним ударом.

"Телеграф" також повідомляв, що боєць UFC Шон О’Меллі розповів, що його запрошували до Чечні на день народження сина Кадирова. Проте спортсмен жорстко відмовив.

До речі, боєць ММА, який прийняв громадянство росії, боїться отримати повістку з військкомату.

Раніше на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.