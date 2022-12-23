Син Кадирова дебютував у ММА, нокаутувавши суперника безконтактним ударом (відео)

У Москві відбувся "великий" бій за участю сина Кадирова

У п’ятницю, 23 грудня, у Москві на "ЦСКА Арені" відбувся великий турнір зі змішаних єдиноборств АСА 150, в рамках якого в октагоні виступив Елі Кадиров, син глави Чеченської Республіки рамзана кадирова, який заявляв раніше, що хоче загинути на війні разом із синами.

Повне відео бою 16-річного Елі Кадирова проти Іслама Акбарова доступне на YouTube-каналі ACA MMA. Поєдинок тривав лише кілька хвилин і завершився очікуваною перемогою Кадирова-молодшого.

Вже на третій хвилині першого раунду Елі перевів суперника в лежаче положення, після чого завдав чимало ударів, щоправда, більшість з яких пішли в "молоко". Проте рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу Кадирова-молодшого технічним нокаутом. Примітно, що Акбаров впав після того, як пропустив "безконтактний" удар ногою (4:23 на відео). Для обох бійців це був професійний дебют.

Повне відео бою Іслам Акбаров — Елі Кадиров:

У мережі лише посміялися з рівня опозиції Кадирова-молодшого. Деякі користувачі в коментарях під відео припустили, що бій куплений, а суперник Елі просто заляканий.

До речі, Елі Кадиров готувався до поєдинку з відомим бійцем UFC, шведом чеченського походження Хамзатом Чимаєвим, який також був секундантом Кадирова-молодшого.

Додамо, в 2021 році син кадирова Адам провів неоднозначний боксерський поєдинок. Під час розміну ударів суддя раптово присудив перемогу Кадирову-молодшому.

Раніше боєць UFC Шон О’Меллі розповів, що його запрошували до Чечні на день народження сина Кадирова. Проте спортсмен жорстко відмовив.

Нагадаємо, зірковий російський боєць ММА Олександр Ємельяненко в останньому бою програв блогеру.