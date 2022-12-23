Сын Кадырова дебютировал в ММА, нокаутировав соперника безконтактным ударом (видео)

В Москве состоялся "большой" бой с участием сына Кадырова

В пятницу, 23 декабря, в Москве на "ЦСКА Арена" состоялся большой турнир по смешанными единоборствам АСА 150, в рамках которого в октагоне выступил Эли Кадыров, сын главы Чеченской Республики рамзана кадырова, заявлявшего ранее, что хочет погибнуть на войне вместе с сыновьями.

Полное видео боя 16-летнего Эли Кадырова против Ислама Акбарова доступно на YouTube-канале ACA MMA. Поединок продлился всего пару минут и завершился ожидаемой победой Кадырова-младшего.

Уже на третьей минуте первого раунда Эли перевел соперника в лежачее положение, после чего нанес немало добивающих ударов, правда, большинство из которых ушло в "молоко". Тем не менее рефери остановил поединок и зафиксировал победу Кадырова-младшего техническим нокаутом. Примечательно, что Акбаров оказался в роли добиваемого после того, как пропустил "безконтактный" удар ногой (4:23 на видео). Для обоих бойцов это был профессиональный дебют.

Полное видео боя Ислам Акбаров — Эли Кадыров:

В сети лишь посмеялись над уровнем оппозиции Кадырова-младшего. Некоторые пользователи в комментариях под видео предположили, что бой куплен, а соперник Эли попросту запуган.

К слову, Эли Кадыров готовился к поединку с известным бойцом UFC, шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, который также был секундантом Кадырова-младшего.

Добавим, в 2021 году сын кадырова Адам провел неоднозначный боксерский поединок. Во время размена ударов судья внезапно присудил победу сыну главы Чечни.

Ранее боец UFC Шон О'Мэлли рассказал, что его приглашали в Чечню на день рождения сына Кадырова. Однако спортсмен жестко отказал.

Напомним, звездный российский боец ММА Александр Емельяненко в последнем бою проиграл блогеру.