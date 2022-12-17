"Посмешище": знаменитый российский боец-путинист проиграл блогеру (видео)
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Любителя путина избили на глазах москвичей
В пятницу, 16 декабря, в Москве завершился турнир Бойцовского клуба РЕН-ТВ, в главном событии которого состоялся поединок по правилам ММА с некоторыми ограничениями между Александром Емельяненко, желающим поехать на Донбасс, и блогером Святославом Коваленко.
Полное видео боя доступно на YouTube-канале "Ушатайка". Поединок прошел всю дистанцию в три раунда по три минуты. По итогам 9 минут боя победу раздельным решением судей одержал Коваленко.
Полное видео боя Александр Емельяненко — Святослав Коваленко:
Известный российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов жестко раскритиковал Емельяненко и назвал того посмешищем.
"Просто такое позорище. Слов нет! Я понимаю, можно проиграть кому-нибудь спортсмену. А тут, лошадь пьяная, довел себя до такого. Просто позорище! Его даже жалеть нельзя. Жалеют людей, которые пашут, показывают хороший результат, а потом, бац, он травму получил и карьера под откос", — заявил Харитонов.
Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.
Ранее сообщалось, что Емельяненко напоминал "ходячий труп" из-за алкоголя.
К слову, в ноябре Александр нокаутом проиграл бразильцу Марсио Сантосу.