"Посміховисько": знаменитий російський боєць-путініст програв блогеру (відео)

Любителя путіна побили на очах москвичів

У п’ятницю, 16 грудня, у Москві завершився турнір Бійцівського клубу РЕН-ТВ, у головній події якого відбувся поєдинок за правилами ММА з деякими обмеженнями між Олександром Ємельяненком, що бажає поїхати на Донбас, та блогером Святославом Коваленком.

Повне відео бою доступне на YouTube-каналі "Ушатайка". Поєдинок пройшов усю дистанцію у три раунди по три хвилини. За підсумками 9 хвилин бою перемогу роздільним рішенням суддів отримав Коваленко.

Повне відео бою Олександр Ємельяненко — Святослав Коваленко:

Відомий російський важковаговик ММА Сергій Харитонов жорстко розкритикував Ємельяненко і назвав того посміховиськом.

"Просто таке позорище. Слів немає! Я розумію, можна програти якомусь спортсмену. А тут, кінь п’яний, довів себе до такого. Просто позорище! Його навіть шкодувати не можна. Жаліють людей, які працюють, показують добрий результат, а потім, бац, він травму отримав і кар'єра під укіс", — заявив Харитонов.

Увага на відео є ненормативна лексика.

Раніше повідомлялося, що Ємельяненко нагадував "ходячий труп" через алкоголь.

До слова, у листопаді Олександр нокаутом програв бразильцю Марсіо Сантосу.