В россии юных спортсменов бьют палками за длинные волосы (видео)
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В зале Хабиба Нурмагомедова унижают бойцов ММА
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл в россии залы для занятий смешанными единоборствами. И там издеваются над юными спортсменами. Ранее Хабиб высмеивал ринг-герл, за что был послан девушкой далеко в дагестанские горы.
Как сообщает fightnews.info, в залах Нурмагомедова учеников бьют бамбуковыми палками за длинные волосы. Сам Хабиб на протяжении всей карьеры носил исключительно короткую прическу и требует, чтобы все были такие как он.
Ранее мы рассказывали о позорном выступлении сына Кадырова в ММА, который нокаутировал соперника безконтактным ударом.
"Телеграф" также сообщал, что боец UFC Шон О'Мэлли рассказал, что его приглашали в Чечню на день рождения сына Кадырова. Однако спортсмен жестко отказал.
Кстати, принявший гражданство рф боец ММА боится получить повестку из военкомата.
Ранее на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.