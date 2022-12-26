В россии юных спортсменов бьют палками за длинные волосы (видео)

В зале Хабиба Нурмагомедова унижают бойцов ММА

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл в россии залы для занятий смешанными единоборствами. И там издеваются над юными спортсменами. Ранее Хабиб высмеивал ринг-герл, за что был послан девушкой далеко в дагестанские горы.

Как сообщает fightnews.info, в залах Нурмагомедова учеников бьют бамбуковыми палками за длинные волосы. Сам Хабиб на протяжении всей карьеры носил исключительно короткую прическу и требует, чтобы все были такие как он.

Ранее мы рассказывали о позорном выступлении сына Кадырова в ММА, который нокаутировал соперника безконтактным ударом.

"Телеграф" также сообщал, что боец UFC Шон О'Мэлли рассказал, что его приглашали в Чечню на день рождения сына Кадырова. Однако спортсмен жестко отказал.

Кстати, принявший гражданство рф боец ММА боится получить повестку из военкомата.

Ранее на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.