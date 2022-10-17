Процитувала Петлюру: реакція дружини Усика на обстріл Києва
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Катерина вважає, що потрібно розділити росію
Вранці в понеділок, 17 жовтня, росія завдала удару по Києву за допомогою іранських дронів. Є жертви.
На обстріл столиці відреагувала дружина чемпіонату світу з боксу Олександра Усика.
В Instagram Катерина процитувала листа Головного отамана Української Народної Республіки Симона Петлюри голові уряду УНР у вигнанні Андрію Лівицькому.
"Найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені росія. Цей гіпноз треба розвіяти. Справу поділу росії треба поставити як справу спокою всього світу, як справу європейської рівноваги та реально-матеріальної вигоди держав", — написала Катерина Усик.
Раніше дружина Усика побажала смерті володимиру путіну в його день народження.
А ще посміялася з росіян після вибуху на кримському мосту. Вона їм нагадала, що Крим — це Україна.
Ми також повідомляли, що дружина Усика обматюкала земляків із Криму, які ставлять свічки за здоров’я путіна.