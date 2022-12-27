Усик навіть не в трійці: названо українського спортсмена року

Олександр приніс Україні єдину нагороду на зимовій Олімпіаді-2022

Фристайліст Олександр Абраменко, який у 2022 році виграв срібну медаль на Олімпійських іграх у Пекіні, отримав нагороду на батьківщині.

Асоціація спортивних журналістів України назвала Абраменка найкращим українським спортсменом року, що минає. Олександр випередив легкоатлетку Ярославу Магучих, яка блискуче виступила в минулому сезоні "Діамантової ліги", а також веслярка Людмилу Лузан, яка встановила історичне досягнення на ЧС-2022 з веслування.

Крім того, до топ-5 найкращих спортсменів увійшли боксер Олександр Усик, який переміг у реванші британця Ентоні Джошуа, а також легкоатлет Андрій Проценко, який непогано виступав у секторі для стрибків у висоту.

ТОП-10 найкращих спортсменів України у 2022 році

Олександр Абраменко – 98 балів Ярослава Магучих – 86 балів Людмила Лузан – 79 Олександр Усик – 73 Андрій Проценко – 60 Олексій Новіков – 46 Сестри Алексіїви – 43 Павло Коростильов – 39 Михайло Романчук – 38 Олексій Середа – 36

Нагадаємо, в росії заявляли, що олімпійська медаль Абраменка повинна належати рф. Крім того, Олександр під час нагородження сфотографувався з росіянином Іллею Буровим, який посів третє місце. Російська пропаганда відразу використала дані знімки.