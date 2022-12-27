Усик навіть не в трійці: названо українського спортсмена року
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Олександр приніс Україні єдину нагороду на зимовій Олімпіаді-2022
Фристайліст Олександр Абраменко, який у 2022 році виграв срібну медаль на Олімпійських іграх у Пекіні, отримав нагороду на батьківщині.
Асоціація спортивних журналістів України назвала Абраменка найкращим українським спортсменом року, що минає. Олександр випередив легкоатлетку Ярославу Магучих, яка блискуче виступила в минулому сезоні "Діамантової ліги", а також веслярка Людмилу Лузан, яка встановила історичне досягнення на ЧС-2022 з веслування.
Крім того, до топ-5 найкращих спортсменів увійшли боксер Олександр Усик, який переміг у реванші британця Ентоні Джошуа, а також легкоатлет Андрій Проценко, який непогано виступав у секторі для стрибків у висоту.
ТОП-10 найкращих спортсменів України у 2022 році
- Олександр Абраменко – 98 балів
- Ярослава Магучих – 86 балів
- Людмила Лузан – 79
- Олександр Усик – 73
- Андрій Проценко – 60
- Олексій Новіков – 46
- Сестри Алексіїви – 43
- Павло Коростильов – 39
- Михайло Романчук – 38
- Олексій Середа – 36
Нагадаємо, в росії заявляли, що олімпійська медаль Абраменка повинна належати рф. Крім того, Олександр під час нагородження сфотографувався з росіянином Іллею Буровим, який посів третє місце. Російська пропаганда відразу використала дані знімки.