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Усик навіть не в трійці: названо українського спортсмена року

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Абраменко Новина оновлена 27 грудня 2022, 22:47
Олександр Абраменко. Фото uspa.com.ua

Олександр приніс Україні єдину нагороду на зимовій Олімпіаді-2022

Фристайліст Олександр Абраменко, який у 2022 році виграв срібну медаль на Олімпійських іграх у Пекіні, отримав нагороду на батьківщині.

Асоціація спортивних журналістів України назвала Абраменка найкращим українським спортсменом року, що минає. Олександр випередив легкоатлетку Ярославу Магучих, яка блискуче виступила в минулому сезоні "Діамантової ліги", а також веслярка Людмилу Лузан, яка встановила історичне досягнення на ЧС-2022 з веслування.

Крім того, до топ-5 найкращих спортсменів увійшли боксер Олександр Усик, який переміг у реванші британця Ентоні Джошуа, а також легкоатлет Андрій Проценко, який непогано виступав у секторі для стрибків у висоту.

ТОП-10 найкращих спортсменів України у 2022 році

  1. Олександр Абраменко – 98 балів
  2. Ярослава Магучих – 86 балів
  3. Людмила Лузан – 79
  4. Олександр Усик – 73
  5. Андрій Проценко – 60
  6. Олексій Новіков – 46
  7. Сестри Алексіїви – 43
  8. Павло Коростильов – 39
  9. Михайло Романчук – 38
  10. Олексій Середа – 36

Нагадаємо, в росії заявляли, що олімпійська медаль Абраменка повинна належати рф. Крім того, Олександр під час нагородження сфотографувався з росіянином Іллею Буровим, який посів третє місце. Російська пропаганда відразу використала дані знімки.

Теги:
#Людмила Лузан #Лижна акробатика #Олександр Абраменко #Ярослава Магучіх