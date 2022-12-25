Нехай ваші дні будуть наповнені миром: Світоліна запостила різдвяне фото

Бронзова призерка Олімпіади-2020 привітала підписників зі святом

Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом привітала всіх із Різдвом. До речі, Еліна стурбована тим, що за кордоном люди почали забувати про війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Світоліна запостила святкове сімейне фото із чоловіком та дочкою біля ялинки.

"Бажаю всім вашим рідним та близьким щасливого Різдва! Нехай ваші дні будуть наповнені радістю, любов’ю та миром. Щасливих свят", — підписала знімок Еліна.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Нещодавно Еліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.