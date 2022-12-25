Пусть ваши дни будут наполнены миром: Свитолина запостила рождественское фото

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 поздравила подписчиков с праздником

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом поздравила всех с Рождеством. Кстати, Элина обеспокоена тем, что люди за границей начали забывать о войне в Украине.

На своей странице в Instagram Свитолина запостила праздничное семейное фото с мужем и дочерью возле елки.

"Желаю всем вашим родным и близким счастливого Рождества! Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром. Счастливых праздников", — подписала снимок Элина.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Недавно Элина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.