Бокс можуть виключити із програми Олімпіад через вплив росії

Вже у 2024 році боксери, можливо, побачать Олімпіаду лише по ТБ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) порушив питання про виключення боксу з Ігор 2024 року в Парижі, заявивши, що міжнародна боксерська асоціація (IBA), очолювана росіянином Умаром Кремльовим, показала, що у неї "немає реального інтересу" до цього виду спорту та спортсменів.

Про це представник МОК розповів у коментарі skysports. Функціонер заявив, що IBA необхідні реформи, проте через російське керівництво цей процес не рухається з мертвої точки. Крім того, у МОК розчаровані тим, що асоціація планує продовжити контракт із "Газпромом", через що організація безпосередньо залежатиме від російських грошей.

"Нещодавній конгрес IBA ще раз показав, що організація не має справжнього інтересу до боксу та боксерів, а зацікавлена лише у своїй власній силі. IBA хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління, про що МОК попереджав ще у 2019 році. Вони не мають бажання розібратися в реальних питаннях.

Продовження спонсорського контракту з "Газпромом" як єдиним головним спонсором IBA посилює занепокоєння, які МОК висловлює знову і знову з 2019 року. Це підтверджує, що IBA продовжуватиме залежати від компанії, яка значною мірою контролюється урядом росії", — заявив представник МОК.

Зазначимо, МОК уже виключив бокс із попередньої програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, а тепер цей вид спорту ризикує втратити місце і на Іграх у Парижі-2024. До речі, кваліфікацією боксерів на Олімпіади останнім часом займається МОК, а не IBA.

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал між IBA та збірною України. Після бойкоту українських спортсменів організація дозволила українську символіку, але заборонила назву "Україна".