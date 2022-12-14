Вони не солдати: з російських боксерів зняли усі санкції

Всесвітня боксерська асоціація дозволила росіянам битися за титули

Нещодавно Україна досягла того, що російських боксерів було виключено зі всіх рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC). А тепер удару в спину завдала Всесвітня боксерська асоціація (WBA). Вона відновила боксерів з росії та білорусі в рейтингах.

"Спортсмени із цих країн не є солдатами чи частиною уряду, тому вони не мають жодного відношення до конфлікту в Україні.

Заради спорту та на благо їхньої кар’єри вони будуть відновлені в рейтингах і боротимуться за титули WBA", – йдеться у заяві організації.

До речі, на цьому ж конгресі Всесвітньої боксерської асоціації росіянина Дмитра Бівола назвали найкращим боксером 2022 року.

Нагадаємо, що титулом WBA у надважкій вазі володіє Олександр Усик. Всесвітня боксерська асоціація призначила Усику обов’язковий захист проти британця Даніеля Дюбуа.

Раніше ми писали, що Усик вже має одного суперника. IBF також визначилася з обов’язковим претендентом на титул українця – це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.

Сам Усик мріє провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі.