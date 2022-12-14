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Вони не солдати: з російських боксерів зняли усі санкції

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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WBA назвала росіянина найкращим боксером року Новина оновлена 14 грудня 2022, 11:31
WBA назвала росіянина найкращим боксером року. Фото Колаж "Телеграфа"

Всесвітня боксерська асоціація дозволила росіянам битися за титули

Нещодавно Україна досягла того, що російських боксерів було виключено зі всіх рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC). А тепер удару в спину завдала Всесвітня боксерська асоціація (WBA). Вона відновила боксерів з росії та білорусі в рейтингах.

"Спортсмени із цих країн не є солдатами чи частиною уряду, тому вони не мають жодного відношення до конфлікту в Україні.

Заради спорту та на благо їхньої кар’єри вони будуть відновлені в рейтингах і боротимуться за титули WBA", – йдеться у заяві організації.

До речі, на цьому ж конгресі Всесвітньої боксерської асоціації росіянина Дмитра Бівола назвали найкращим боксером 2022 року.

Нагадаємо, що титулом WBA у надважкій вазі володіє Олександр Усик. Всесвітня боксерська асоціація призначила Усику обов’язковий захист проти британця Даніеля Дюбуа.

Раніше ми писали, що Усик вже має одного суперника. IBF також визначилася з обов’язковим претендентом на титул українця – це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.

Сам Усик мріє провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі.

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#Бокс #WBA #Рейтинг WBA