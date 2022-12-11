Найкращий боксер світу побив росіянина (відео)

Чемпіон впевнено захистив титул

У ніч на неділю, 11 грудня (час київський), в Омасі (штат Небраска, США) відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у напівсередній вазі між американцем Теренсом Кроуфордом та росіянином Давидом Аванесяном. До речі, WBO, на відміну від Всесвітньої боксерської ради (WBС), допускає російських боксерів до змагань.

Відео нокауту опублікувало IFL TV у Twitter. Найкращий боксер у напівсередньому дивізіоні Кроуфорд поки не знає гіркоти поразок.

Чемпіон WBO Кроуфорд програв кілька раундів, проте зумів пристосуватись до претендента. У 6-му раунді Кроуфорд двоударною комбінацією на середній дистанції послав росіянина у глибокий нокаут. Давидові ще довго надавали допомогу на ринзі.

Таким чином, непереможний Кроуфорд здобув свою 39 перемогу в профі. Аванесян програв свій четвертий поєдинок у кар’єрі, маючи на своєму рахунку 29 перемог та одну нічию.

Відео нокауту в бою Теренс Кроуфорд — Давид Аванесян:

Раніше повідомлялося, що знаменитий боксер Менні Пак’яо провів бій, щоб підтримати Україну.

Нагадаємо, чемпіонка IBF у найлегшій вазі австралійка Ебані Бріджес знову порадувала своїх шанувальників.