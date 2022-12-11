Прозора білизна та вбивчий удар: австралійка красиво захистила титул (відео)

Ебані Бріджес нокаутувала Шеннон О’Коннелл

Чемпіонка IBF у найлегшій вазі австралійка Ебані Бріджес знову порадувала своїх шанувальників. Спочатку Ебані прийшла на церемонію зважування у гарній білизні, а потім ефектно перемогла співвітчизницю Шеннон О’Коннелл.

Претендентка на титул добре розпочала поєдинок, навіть кілька разів міцно влучила по Бріджес. Але чемпіонка швидко вирівняла перебіг бою. У третьому раунді Шеннон пропустила сильний удар і опинилася у нокдауні.

Далі бій проходив у гарному темпі. Дівчата обмінювалися ударами і хоча Ебані у рингу виглядала солідніше, впевненості у її перемозі не було.

Розв’язка настала у восьмому раунді. О’Коннелл пропустила сильний удар і перестала захищатися. Довелося рефері втрутитися та зупинити бій. Ебані Бріджес зберегла чемпіонський титул IBF.

36-річна Ебані Бріджес провела на профі-рингу 10 боїв, здобула 9 перемог і зазнала однієї поразки. Але найбільше блондинка запам’яталася вболівальникам своїми пишними формами та яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".

Подивіться на зважування Ебані перед цим боєм.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.