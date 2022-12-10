Вона знову зробила це: Королева роздяглася на церемонії зважування (відео)

Бріджес готова до захисту титулу

Чемпіонка світу за версією IBF Ебані Бріджес 10 грудня у Лідсі захищатиме свій титул у поєдинку проти Шеннон О’Коннелл. До речі, нещодавно Ебані запропонували продати килимок для тренувань за 30 тисяч фунтів. На ньому був відбиток імплантів дівчини.

Перед боєм на церемонії зважування Бріджес провернула свій традиційний трюк. Спортсменка роздяглася до нижньої білизни. І як завжди викликала фурор у залі.

Додамо, що 36-річна Ебані Бріджес провела на профі-рингу 9 боїв, здобула 8 перемог і зазнала однієї поразки. Але найбільше блондинка запам’яталася вболівальникам своїми пишними формами та яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".

Її суперниці 39 років. Шеннон О’Коннелл на професійному рингу провела 30 боїв — 23 перемоги, 6 поразок та один поєдинок завершився внічию.

Нагадаємо, що український боксер Андрій Великовський не зміг вибороти чемпіонський пояс IBO. У поєдинку за титул Великовський програв технічним нокаутом кубинцю Ослейсу Іглесіасу.