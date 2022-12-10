Рефері зупинив удари кувалдою по голові: українець програв чемпіонський бій (відео)

Андрій Великовський не зміг завоювати пояс IBO

Український боксер Андрій Великовський мав шанс стати чемпіоном світу за версією IBO. Для цього потрібно було перемогти кубинця Ослейса Іглесіаса. Раніше у Великовського був пояс WBC Francophone.

Чемпіонський поєдинок відбувся у польському місті Глівіці. І титул здобути українцю не вдалося. Розв’язка настала у десятому раунді. Великовський пропускав настільки потужні удари по голові, що здавалося його б’ють кувалдою. Рефері зупинив це побиття і присудив Іглесіасу перемогу технічним нокаутом.

Для Іглесіаса це була восьма перемога у восьми боях на професійному рингу. Великовський втретє програв за кар’єру, також на його рахунку дві нічиї та 21 перемога.

Раніше ми писали, що Тайсону Фьюрі знадобиться операція після бою з Чісора. Тому поєдинок із Усиком можуть відкласти.

Тоді не виключено, що Усику доведеться провести обов’язковий захист. Нагадаємо, що IBF вже визначилася з обов’язковим претендентом на титул українця – це хорват Філіп Хргович. З боєм краще не зволікати, інакше в Олександра заберуть чемпіонський пояс.