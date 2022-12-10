Рефери остановил удары кувалдой по голове: украинец проиграл чемпионский бой (видео)

Андрей Великовский не смог завоевать пояс IBO

Украинский боксер Андрей Великовский имел шанс стать чемпионом мира по версии IBO. Для этого нужно было победить кубинца Ослейса Иглесиаса. Ранее у Великовского был пояс WBC Francophone.

Чемпионский поединок прошел в польском городе Гливице. И титул завоевать украинцу не удалось. Развязка наступила в десятом раунде. Великовский пропускал настолько мощные удары по голове, что казалось его бьют кувалдой. Рефери остановил это избиение и присудил Иглесиасу победу техническим нокаутом.

Для Иглесиаса это была восьмая победа в восьми боях на профессиональном ринге. Великовский третий раз проиграл за карьеру, также на его счету две ничьи и 21 победа.

Ранее мы писали, что Тайсону Фьюри понадобится операция после боя с Чисорой. Поэтому поединок с Усиком могут отложить.

Тогда не исключено, что Усику придется провести обязательную защиту. Напомним, что IBF уже определилась с обязательным претендентом на титул украинца — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.