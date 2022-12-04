Чисора вырубил Фьюри на два месяца! Бой с Усиком не ждите

Чемпион мира готовится к операции

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри защитил свой титул в поединке против Дерека Чисоры. Поединок прошел в Лондоне и завершился в десятом раунде техническим нокаутом.

После поединка Фьюри вызвал в ринг чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика. Британец оскорблял украинца и обещал его побить. Однако потом Тайсон немного остыл и признался, что ему понадобится операция. А после хирургического вмешательства нужно будет примерно две месяца восстанавливаться.

"Мне нужно всем кое-что сказать. У меня есть определенные проблемы с руками. Мне нужно будет сделать операцию на локте. На восстановление потребуется от шести до восьми недель. Посмотрим, когда я снова буду готов боксировать", — приводит слова Фьюри "Чемпионат".

Если допустить, что Фьюри сделает операцию в декабре, то к тренировкам он вернется где-то в феврале. Ранее были разговоры, чтобы организовать бой Фьюри и Усика либо в последнюю субботу февраля, либо в первую субботу марта. Однозначно британец не будет готов к этой дате.

Тогда не исключено, что Усику придется провести обязательную защиту титула. Напомним, что IBF уже определилась с обязательным претендентом на титул Усика — это хорват Филип Хргович. С боем лучше не затягивать, иначе у Александра заберут чемпионский пояс.