Я смотрел в его безумые глаза! Усик встретился с Фьюри

Боксеры хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира

В Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма" состоялся боксерский вечер, в котором Тайсон Фьюри защитил чемпионский титул по версии WBC. В десятом раунде рефери остановил избиение Дерека Чисоры.

После поединка Фьюри вызвал в ринг чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика. Британец оскорблял украинца и обещал его побить. В ответ Усик лишь улыбался.

"После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его безумные глаза.

Я очень хочу, чтобы мой следующий бой был с Тайсоном Фьюри. Весь мир этого желает. Все люди хотят увидеть этот поединок. Это ради людей", — рассказал Усик.

"Что я думаю о поединке Тайсона? Ничего не думаю. Это очень хороший спарринг", — цитирует боксера "Трибуна".

Напомним, в андеркарде шоу Фьюри — Чисора состоялся бой украинца Дениса Беринчика. Боксер вышел на ринг в форме ВСУ, а затем победил француза Ивана Менди.

Ранее в команде Фьюри обвинили Усика в срыве боя за титул абсолютного чемпиона мира. Тайсон хотел драться уже в декабре, но Александр предпочитает провести поединок весной следующего года.