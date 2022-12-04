Друг погиб на войне: Беринчик подарил сопернику футболку с портретом фаната "Динамо"
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Иван Менди сразу же надел футболку с портретом "Регбиста"
Украинский боксер, чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выступил на разогреве поединка Тайсон Фьюри — Дерек Чисора. На бой против Ивана Менди наш боксер вышел в форме "Кракена".
В Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" Беринчик добыл уверенную победу единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 116-112. Денис получил титулы чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.
Видео боя Беринчик — Менди:
После боя Беринчик подарил Менди футболку в память о Максиме "Регбисте" Яловцове.
Яловцов занимался смешанными единоборствами, был призером чемпионата Европы, выигрывал награды на крупных турнирах. Он являлся одним из лидеров фанатского движения киевского "Динамо". В октябре Яловцов погиб на войне.
Ранее мы писали, что футболисты "Динамо" после матча с "Ренном" в Лиге Европы УЕФА почтили память погибшего на фронте болельщика киевского клуба Максима "Регбиста" Яловцова.
Кстати, другой наш знаменитый боксер Василий Ломаченко вновь оскандалился из-за публикации в соцсетях.