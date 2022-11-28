На Ломаченко времени не хватает: мэр Киева рассказал какой бокс смотрит

Городской глава столицы следит только за выступлениями Усика

"Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко смотрит бои чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0, 13 КО), а вот смотреть выступления бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) у него нет времени.

Об этом Кличко рассказал в интервью РБК-Украина. Украинские боксеры провели свои бои во время полномасштабного вторжения рф.

– Не так давно были бои Ломаченко и Усика. Вы их смотрели? Есть ли время на просмотр бокса?

– Ломаченко не видел, Усика – обязательно. Последний раз только бой Усика смотрел, а так – нет времени.

Напомним, Усик в своем последнем бою встретился в реванше с британцем Энтони Джошуа. Историческая "дуэль" состоялась в августе в Саудовской Аравии и завершилась победой украинца единогласным решением судей.

В конце октября Василий Ломаченко провел бой в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden Theater. Украинец победил небитого американца Джемейна Ортиса в конкурентном бою. Все судьи отдали победу Василию — 115-113 — 116-112 — 117-111.

Ранее сообщалось, что Усик был избран членом НОК Украины.