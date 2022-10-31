Ломаченко и Усик встретились с воинами ВСУ в Нью-Йорке (фото)

Защитники Украины проходят реабилитацию в Штатах

В воскресенье утром завершился вечер бокса в Нью-Йорке, в котором Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса. Поединок продлился 12 раундов, после которых все судьи отдали победу украинцу.

На поединке также присутствовал и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. Он сфотографировался с россиянином Сергеем Ковалевым. И не только с ним.

Глава организации, которая занимается протезированием и реабилитацией украинцев в США, Александр Рубцов выложил в Instagram снимки Александра Усика и Василия Ломаченко с воинами ВСУ.

"Наши воины посетили бой Василия Ломаченко, который в очередной раз показал всему миру, как сильны мы, украинцы! Василия поздравляем с победой! Спасибо за приглашение", — подписал фото Рубцов.

Ранее появилась информация, что Александр Усик готовится пойти в политику. Якобы, некий олигарх создает политическую партию под Усика.

Недавно Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.