"Стальные шары": Ломаченко и вида не подал после коварного удара Ортиса (видео)

Американец в начале поединка действовал грязно

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) в бою с Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО) пережил несколько тяжелых ударов ниже пояса. При этом украинец не стал обращаться к рефери.

Соответствующее видео опубликовано на странице Instagram lomus_official. Пользователи отметили невозмутимость Василия после "грязного" бокса в исполнении соперника.

В одном из стартовых раундов Ортис нанес Ломаченко несколько ударов ниже пояса, однако судья никак не отреагировал на данное нарушение со стороны американца. К слову, Василий также решил не апеллировать по этому поводу и продолжил поединок.

Как Джемейн бил Василия ниже пояса:

В сети раскритиковали рефери боя, а также отметили выдержку украинца. Один из пользователей пошутил, что у Василия "стальные шары".

Добавим, что Ломаченко уже привык к подлым ударам соперников. В одном из своих первых поединков в профи Орландо Салидо нанес украинцу десятки ударов ниже пояса. Тот бой Василий проиграл.

Напомним, Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей, однако судейский счет одного судьи вызвал негодование в мире бокса. У нас на сайте доступны видео лучших моментов боя украинца с американцем, а также полное видео боя Василия против Джемейна.