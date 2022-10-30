Усик пригодился Ломаченко на вечере бокса в США (видео)

Украинский чемпион посетил вечер бокса в Нью-Йорке

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил шоу бокса в США, где выступил его друг и кум Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который в тяжелом поединке победил американца Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).

Александр неоднократно светился в кадре с Василием и командой боксера, передает пресс-служба промоутерской компании Top Rank. Усик даже помог Ломаченко после поединка.

Именно Александр помог Василию снять перчатки после боя. Момент помощи друга попал на видео.

Кроме того, Усик, находясь на трибуне, охотно раздавал автографы и делал фото с болельщиками, а вот как минимум одного журналиста чемпион-супертяж проигнорировал. Корреспондент FightHype.com попытался взять комментарий у Александра касательно боя Ломаченко — Ортис, однако вместо ответа получил тотальный игнор.

Напомним, бой Ломаченко — Ортис завершился победой украинца судейским решением, которое раскритиковали в сети. Некоторые известные боксеры считают судейский вердикт несправедливым по отношению к американцу. Сам Василий после "дуэли" заявил, что Ортис его не удивил.

У нас на сайте доступны видео лучших моментов боя Ломаченко — Ортис, а также полный бой Василия с Джемейном.