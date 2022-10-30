Ломаченко - Ортис: полный бой (видео)

Боксеры провели 12-раундовый поединок

Бывший чемпион мира в 3 весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) добыл непростую победу над небитым ранее американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО) на шоу бокса в Нью-Йорке (США).

Поединок завершился победой украинца единогласным решением судей — 115-113 — 116-112 — 117-111. Полное видео боя Ломаченко — Ортис в хорошем качестве доступно на megogo.

Условно бой можно разделить на 2 половины. В первой американец был намного активнее украинца и даже в первом раунде оформил синяк под глазом Василию. А вот во второй половине у Ортиса закончился "бензин" и на ринге началось царствование Ломаченко. Тем не менее все 12 раундов прошли в высоком темпе, что указывает на отличную форму бойцов. Джемейн эффективно действовал на ближней дистанции и в клинчах, а Василий традиционно был хорош на ногах и в комбинационной работе.

Полное видео боя Ломаченко — Ортис:

Лучшие моменты боя Ломаченко — Ортис:

Отметим, сразу же после боя в сети заговорили, что Ортиса засудили. К примеру, чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда возмутил судейский счет в этом бою.

Добавим, Ломаченко сразу же после триумфа в Нью-Йорке ни слова не сказал о войне в Украине.