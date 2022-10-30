Ломаченко — Ортіс: повний бій (відео)

Боксери провели 12-раундовий поєдинок

Колишній чемпіон світу у 3 вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) здобув непросту перемогу над небитим раніше американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО) на шоу боксу у Нью-Йорку (США).

Поєдинок завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів – 115-113 – 116-112 – 117-111. Повне відео бою Ломаченко — Ортіс в високій якості доступне на megogo.

Умовно бій можна поділити на 2 половини. У першій американець був набагато активнішим за українця і навіть у першому раунді оформив синець під оком Василеві. А ось у другій половині в Ортіса закінчився "бензин" і на ринзі почалося царювання Ломаченка. Проте всі 12 раундів пройшли у високому темпі, що свідчить про відмінну форму бійців. Джемейн ефективно діяв на ближній дистанції та в клінчах, а Василь традиційно був гарний на ногах та у комбінаційній роботі.

Повне відео бою Ломаченко — Ортіс

Найкращі моменти бою Ломаченко — Ортіс:

Зазначимо, відразу після бою в мережі заговорили, що Ортіса засудили. Наприклад, чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBF, WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Теренса Кроуфорда обурив суддівський рахунок у цьому бою.

Додамо, Ломаченко відразу після тріумфу в Нью-Йорку ні слова не сказав про війну в Україні.