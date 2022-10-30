Усик став у нагоді Ломаченку на вечорі боксу в США (відео)

Український чемпіон відвідав вечір боксу у Нью-Йорку

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав шоу боксу в США, де виступив його друг і кум Василь Ломаченко (17-2, 11 КО), який у важкому поєдинку переміг американця Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).

Олександр неодноразово світився у кадрі з Василем та командою боксера, передає пресслужба промоутерської компанії Top Rank. Усик навіть допоміг Ломаченку після поєдинку.

Саме Олександр допоміг Василеві зняти рукавички після бою. Момент допомоги друга потрапив на відео.

Крім того, Усик, перебуваючи на трибуні, охоче роздавав автографи та робив фото з уболівальниками, а от як мінімум одного журналіста чемпіон-супертяж проігнорував. Кореспондент FightHype.com спробував взяти коментар в Олександра щодо бою Ломаченко — Ортіс, проте замість відповіді отримав тотальний ігнор.

Нагадаємо, бій Ломаченко-Ортіс завершився перемогою українця суддівським рішенням, яке розкритикували в мережі. Деякі відомі боксери вважають суддівський вердикт несправедливим до американця. Сам Василь після "дуелі" заявив, що Ортіс його не здивував.

У нас на сайті доступні відео найкращих моментів бою Ломаченко — Ортіс, а також повний бій Василя з Джемейном.