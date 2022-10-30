Ломаченко никто не победит! Громкое заявление обидчика украинца
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Теофимо Лопес уверен, что Ломаченко победит Хэйни и Стивенсона
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес посмотрел бой Ломаченко — Лопес и уверен, что украинец такой же сильный, как и раньше. По словам Лопеса, Ломаченко победит действующего обладателя всех поясов Девина Хэйни.
"Я отдаю предпочтение Ломаченко. Я бы сказать, что Хэйни даст ему очень хороший бой, если бы у него был инстинкт убийцы. Хэйни — боец, который знает, что делает на ринге. Однако такого техничного бойца, как Ломаченко, нужно держать на безопасной дистанции. С ним можно только так. Отходить, выбрасывать джеб, втыкать удары и двигаться — это не всегда работает с Ломаченко.
В потенциальном бою с Шакуром Стивенсоном я тоже отдаю предпочтение Ломаченко. Эти парни расстроятся, когда меня услышат. Но, подеритесь и докажите, что я ошибаюсь", — сказал Лопес в интервью ютуб-каналу FightHype.com.
Напомним, два года назад Лопес победил Василия Ломаченко по очкам.
Напомним, что прямо в ринге Ломаченко поговорил с абсолютным чемпионом Девином Хэйни и боксеры согласились на бой.