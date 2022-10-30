Ломаченка ніхто не переможе! Гучна заява кривдника українця

Теофімо Лопес впевнений, що Ломаченко переможе Хейні та Стівенсона

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес подивився бій Ломаченко — Лопес і впевнений, що українець такий самий сильний, як і раніше. За словами Лопеса, Ломаченко переможе чинного володаря всіх поясів Девіна Хейні.

"Я віддаю перевагу Ломаченку. Я б міг сказати, що Хейні дасть йому дуже хороший бій, якби у нього був інстинкт убивці. Хейні – боєць, який знає, що робить на рингу. Проте такого технічного бійця, як Ломаченко, слід тримати на безпечній дистанції.

З ним можна тільки так: відходити, викидати джеб, втикати удари і рухатися — це не завжди працює з Ломаченком.

У потенційному бою з Шакуром Стівенсоном я теж віддаю перевагу Ломаченку. Ці хлопці засмутяться, коли мене почують. Але, побийтеся і доведіть, що я помиляюся", — сказав Лопес в інтерв’ю ютуб-каналу FightHype.com.

Нагадаємо, два роки тому Лопес переміг Василя Ломаченка за очками.

Нагадаємо, що прямо в рингу Ломаченко поговорив із абсолютним чемпіоном Девіном Хейні та боксери погодилися на бій.