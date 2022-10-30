"Сталеві шари": Ломаченко і виду не подав після підступного удару Ортіса (відео)

Американець на початку поєдинку діяв брудно

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) у бою з Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО) пережив кілька важких ударів нижче пояса. При цьому українець не звертався до рефері.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Instagram lomus_official. Користувачі відзначили незворушність Василя після "брудного" боксу у виконанні суперника.

В одному зі стартових раундів Ортіс завдав Ломаченку кілька ударів нижче пояса, проте суддя ніяк не відреагував на це порушення з боку американця. До речі, Василь також вирішив не апелювати з цього приводу та продовжив поєдинок.

Як Джемейн бив Василя нижче пояса:

У мережі розкритикували рефері бою, а також відзначили витримку українця. Один із користувачів пожартував, що у Василя "сталеві шари".

Додамо, що Ломаченко вже звик до підлих ударів суперників. В одному зі своїх перших поєдинків у профі Орландо Салідо завдав українцеві десятки ударі нижче пояса. Той бій Василь програв.

Нагадаємо, Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів, проте суддівський рахунок одного судді викликав обурення у світі боксу. У нас на сайті доступні відео найкращих моментів бою українця з американцем, а також повне відео бою Василя проти Джемейна.